Slittino, Nations Cup Altenberg 2020: tutti gli atleti italiani si qualificano per le gare del weekend (Di venerdì 10 gennaio 2020) Arrivano ottime notizie per i colori italiani dalla Nations Cup di Altenberg, valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2020. Sul budello tedesco, infatti, tutti i nostri portacolori impegnati nelle gare odierne si sono qualificati per le prove del fine settimana. Andiamo a scoprire nel dettaglio come si sono comportati gli slittinisti italiani. Nella prova maschile miglior tempo per il lettone Inars Kivienieks in 54.180 con 83 millesimi di vantaggio sul britannico Sebastian Bley e 289 sul russo Maksim Aravin. Chiude in undicesima posizione Lukas Gufler a 970 millesimi dalla vetta, quindi è quattordicesimo Leon Felderer a 1.144, Per entrambi gli azzurri qualificazione alla gara del weekend senza troppi patemi. Tra le donne miglior tempo della austriaca Madeleine Egle in 53.396 davanti ad un trio di lettoni composto da Eliza Cauce, Ulla Zirne e Kendika Aparjode, rispettivamente a 210 ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : #Slittino, Nations Cup Altenberg 2020: tutti gli atleti italiani si qualificano per le gare del weekend -