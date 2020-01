Sky: Lobotka è del Napoli, 20 milioni più 4. Domani le visite mediche (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rino Gattuso è stato accontentato. Avrà le coppie a centrocampo. Sky Sport 24 ha appena comunicato che si è chiusa la trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo ed è stata definita la cessione del centrocampista slovacco Lobotka (quello che un indispettito Oscar Damiani ha definito bruttissimo). Il prezzo finale è di 24 milioni: venti più quattro. Il connazionale di Marek Hamsik – che ovviamente è stato definito in maniera non originale sponsor dell’operazione – sarà in Italia Domani per le visite mediche. Quindi doppio colpo a centrocampo per il Napoli di Gattuso. Demme più Lobotka. L'articolo Sky: Lobotka è del Napoli, 20 milioni più 4. Domani le visite mediche ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

