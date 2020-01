Skeleton, Coppa del Mondo La Plagne 2020: Alexander Tretiakov vince davanti a Martins Dukurs che sale in vetta alla classifica (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un magistrale Alexander Tretiakov ha vinto la tappa di La Plagne (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2020 e. contemporaneamente. riaperto ogni discorso a livello di classifica generale. Con i risultati odierni, infatti, la lotta per la Sfera di Cristallo si fa tiratissima con Martins Dukurs che comanda con 4 lunghezze sul russo e 21 su Jungk, mentre Sungbin si ritrova a 53. Sul budello francese (dopo non si correva dal 30 gennaio 2015) il russo Alexander Tretiakov vince con il tempo complessivo di 1:58.90 (59.28 nella prima discesa, nella quale ha fatto letteralmente il vuoto, quindi 59.62 nella seconda) e distanzia di 37 centesimi il lettone Martins Dukurs (59.60 e 59.67) che su questo tracciato era reduce da tre successi consecutivi. Completa il podio il sorprendente cinese Wenqiang Geng a 1.39 a pari merito con il sud-coreano Yun Sungbin. Quinta posizione per il ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : #Skeleton, Coppa del Mondo La Plagne 2020: Alexander #Tretiakov vince davanti a Martins #Dukurs che sale in vetta a… - OA_Sport : #Skeleton, Coppa del Mondo La Plagne 2020: Elena #Nikitina domina davanti a #Flock e #Loelling - flamminiog : RT @azzurridigloria: ??#SKELETON, COPPA DEL MONDO 2020?? Ottimo inizio anno per gli atleti di @Fisiofficial e @ItaliaTeam_it Valentina Mar… -