Sigep di RImini 2020, fare dolci nel mondo: tutte le novità. Le 57 aziende campane in vetrina (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si avvicina a grandi passi il Sigep 2020. E sarà un grande Sigep, ricco non solo di business, internazionalità e competizioni, come già è, ma anche di aggiornamenti professionali, di tensione al futuro, di attenzione ai luoghi di consumo e di networking tra le varie community professionali. Il 41° Sigep alla Fiera di RImini di Italian Exhibition Group dal 18 al 22 gennaio prossimi – sarà poi ulteriormente arricchito dalla contemporaneità con A. B. Tech Expo, 6° Salone Internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario. Una contemporaneità che riempirà totalmente i 129mila metri quadri del quartiere fieristico riminese, con la presenza di circa 1.250 aziende e brand stranieri che giungeranno da oltre 30 Paesi.Tra gli espositori presenti anche 57 aziende campane, in particolare 4 della provincia di Avellino, 5 della provincia di Caserta, 27 ... Leggi la notizia su ildenaro

