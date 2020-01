Sicurezza: Polato (Verona), 'reati in calo grazie al lavoro costante' (Di venerdì 10 gennaio 2020) Verona, 10 gen. (Adnkronos) - Controlli potenziati durante il periodo natalizio, perché la Sicurezza non va in vacanza. Tanto più con la città presa d’assalto dagli oltre 300 mila turisti e visitatori che hanno partecipato alla festa dell’ultimo dell’anno in piazza Bra e alla Befana lunedì scorso. P Leggi la notizia su liberoquotidiano

Sicurezza Polato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sicurezza Polato