Settimana lavorativa di 4 giorni in Finlandia, era una fake news (Di venerdì 10 gennaio 2020) Avevamo letto che Sanna Marin, la giovane premier finlandese, si era espressa in maniera favorevole all’introduzione della Settimana lavorativa corta, per trascorrere più tempo con le famiglie e dedicarsi a sé stessi. La proposta sembrava la picconata capace di scalfire un muro, quelle delle 8 ore al giorno per 6 giorni alla Settimana, che in molti vorrebbero far cadere. Sognavamo che la Finlandia si facesse capofila di un movimento che avrebbe portato alla riduzione della Settimana lavorativa, liberandoci tempo libero, favorendo le relazioni e riducendo lo stress. Era un sogno e a rivelarcelo è stato un brusco risveglio. Il governo finlandese ha preso carta e penna per smentire la notizia circolata negli ultimi giorni e attribuita di fatto alla premier Sanna Marin. «Nel programma del governo finlandese non si fa riferimento alla Settimana lavorativa di 4 ... Leggi la notizia su gqitalia

