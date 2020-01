Settimana corta e orario ridotto: dove funziona? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Offtime, per ignorare chi vogliamoSiempo, per eliminare le notificheFlipd, un lucchetto per il nostro cellulareNuzzel, per rivedere cos’hanno postato gli amiciMoment, per godersi il momento in famigliaSei ore al giorno per quattro giorni lavorativi. L’idea era piaciuta a molti, ma non diventerà realtà. A inizio anno è circolata la notizia che la premier finlandese, la 34enne Sanna Marin, avesse proposto questo nuovo orario lavorativo. L’account ufficiale del governo finlandese ha smentito: la proposta non è nel programma politico della coalizione di centrosinistra che guida il Paese. È vero però che in passato Sanna Marin aveva avanzato la proposta della Settimana lavorativa corta. C’è anche un suo tweet che propone una giornata lavorativa più corta o a un orario di lavoro ridotto. La definiva un’ipotesi utopica. Ci sono però realtà in cui esistono Settimana corta e orario di lavoro ... Leggi la notizia su vanityfair

