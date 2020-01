Sesto San Giovanni, chiusa in casa per punizione, 17enne tenta di scappare dalla finestra e precipita (Di venerdì 10 gennaio 2020) È stata trovata riversa al suolo la ragazza di 17 anni soccorsa ieri in condizioni critiche dal personale medico del 118 in via La Fratta a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Trasportata al Niguarda è stata ricoverata per diverse fratture: stando a una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine sembra che la giovane stesse scappando per poi precipitare. Leggi la notizia su fanpage

_GigiDAlessio_ : Anno nuovo, nuovi instore! Ecco 4 nuovi appuntamenti per incontrarci e riabbracciarci: 18/1 Sesto San Giovanni (MI)… - fattoquotidiano : Incendio in appartamento: gatto salvato e “rianimato” dai Vigili del fuoco a Sesto San Giovanni - tribufelice : Domenica #1marzo 2020 alle ore 11 nell’auditorium INGRESSO LIBERO #CONFERENZA 'Esseri genitori dei figli del nuovo… -