SCUOLA San Black Saturday e settimana corta | perché così fan tutti?

San Lorenzo - ubriachi fanno irruzione a SCUOLA e prendono studente a bottigliate : arrestati : Due uomini completamente ubriachi hanno fatto irruzione intorno alle 14 nel liceo Machiavelli di San Lorenzo, infastidendo personale scolastico e studenti nell'orario dell'uscita dall'istituto. Prima hanno cercato di rubare il cellulare a un bidello, poi lo zaino a una studentessa. Nella fuga, hanno tirato una bottiglia di birra a uno studente.Continua a leggere

Trovato un topo morto nella SCUOLA San Giovanni Bosco di Volla : lezioni sospese : Grave episodio quello che si è verificato nella scuola San Giovanni Bosco di Volla, nella provincia di Napoli: al rientro dalle vacanze natalizie, in una della aule è stato Trovato un topo morto; le lezioni, appena riprese, sono state così sospese fino al 10 gennaio dalla dirigente scolastica. La denuncia, su segnalazione di un genitore, arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.Continua a leggere

Paola Pisano e l’informatica : “Questa materia sui banchi di SCUOLA” : La ministra per l’innovazione, Paola Pisano, ha espresso la sua speranza che venga al più presto introdotta una nuova materia, fin dalla scuola primaria, volta a favorire il processo di digitalizzazione del Paese. Le dichiarazioni di Paola Pisano La ministra per l’Innovazione Paola Pisano spera che vengano introdotte tra le materie scolastiche alcune novità riguardanti la programmazione informatica, così come già avviene con la chimica e ...

Ministro Pisano (M5S) : dopo i 3.000 navigator arrivano 100 innovatori e coding per la SCUOLA : Altre spese improduttive si profilano all'orizzonte grazie ai colpi di genio della componente grillina del Governo. dopo i navigator ecco gli innovatori per le scuole, a nostre spese

Sopravvissuto al crollo della SCUOLA di San Giuliano - Pompeo ora è campione di nuoto paralimpico : La storia di Pompeo Barbieri, 25 anni, premiato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, come Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sopravvissuto al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia in seguito al terremoto dell'ottobre del 2002, oggi è campione di nuoto paralimpico: "Esempio di reazione alle avversità e di impegno sociale".Continua a leggere

Mattarella premia 32 esempi civili : dal ragazzo scampato alla SCUOLA di San Giuliano allo studente che ha salvato due anziani : Come ogni anno, Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito trentadue onorificenza al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca ...

Tablet - realtà virtuale ma niente smartphone. La ministra Pisano racconta a Open la SCUOLA del futuro : La chiamano la «Signora dei droni», per gli spettacoli aerei organizzati a Torino quando era assessore. A lei, però, questo soprannome non piace. Paola Pisano, classe 1977, è la prima ministra dell’Innovazione nella storia della Repubblica. E non tanto perché prima ci fossero solo uomini ma perché prima di lei non esisteva proprio un ministero dell’Innovazione. Chi è Paola Pisano Il suo percorso politico comincia con il ...

Crema - annullata la sospensione della ragazza che aveva criticato la SCUOLA sui social. Gli studenti : “Clima pesante - intimidatorio” : Prima la sospendono, poi annullano il provvedimento grazie all’intervento del Provveditore. È accaduto a Crema, dove alla studentessa che si era permessa di criticare via social la propria scuola per aver bloccato l’iniziativa contro la violenza sulle donne, è stato annullata la sospensione. La decisione è stata presa oggi nel corso di un consiglio straordinario al quale ha partecipato anche il vertice dell’ufficio scolastico provinciale Fabio ...

Lezioni di internet - fa tappa nel ragusano la SCUOLA di Tim : Modica, in provincia di Ragusa, ospita l'iniziativa "Operazione Risorgimento Digitale" di Tim, il progetto per diventare cittadini di internet

Sopravvissuta al crollo della SCUOLA di San Giuliano di Puglia - si laurea in geologia con 110 e lode : Pia Antonietta Antignani era una delle bambine che il 31 ottobre del 2002 riuscì a sopravvivere al crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia, causato da un terremoto di magnitudo 5.7. Quel giorno sotto le macerie persero la vita 27 bambini e una maestra. Pia Antonietta si è laureata in geologia. Sopravvissuta al terremoto di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre del 2002 ha conseguito la laurea magistrale in “geologia e geologia ...

SCUOLA : Attività e laboratori per l’Open Day all’Istituto Caselli-De Sanctis : Al via l’Open Day dell’Istituto Caselli-De Sanctis. Per l’occasione sono stati organizzate Attività, eventi e laboratori. Prossimo appuntamento sabato 18 gennaio 2020. In occasione delle Giornate d’Orientamento l’Istituto Caselli-De Sanctis, ieri 14 dicembre 2019, si sono svolti gli OPEN DAY dell’Istituto in entrambi i plessi CASELLI E DE Sanctis, con illustrazione ad alunni e famiglie […] L'articolo Scuola: ...

Mancato funzionamento riscaldamenti SCUOLA Sant’Anna - ciclico disagio : Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’Goti (Bn) – Il “Movimento civico Insieme si cambia” informa la cittadinanza che il gruppo consiliare “Insieme si cambia”, con Capogruppo Antonio Frogiero, ha presentato una interrogazione sulla situazione relativa al Mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento che spesso si registra presso la scuola Elementare di Sant’Anna. A porre la questione all’attenzione dei ...