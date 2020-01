Scuola Monterisi a Pastena, protesta per nuovo istituto comprensivo alla Don Milani (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Sono in stato di agitazione da questa mattina i dipendenti della Scuola Monterisi di Salerno. La decisione è stata presa ieri a conclusione del confronto sul dimensionamento della rete scolastica cittadina e di quello che lo stesso personale dell’istituto definisce un’incomprensibile decisione del Comune di Salerno di istituire a venti metri dalla Monterisi, un altro istituto comprensivo: Don Milani con annessa Scuola Secondaria. La decisione è stata ratificata nella riunione di giunta comunale dello scorso 12 dicembre. Questa scelta, confermata una settimana dopo dalla Regione, secondo i manifestanti, comporterà lo svilimento dell’eccellenza della Monterisi con un calo delle iscrizioni per la presenza di una Scuola secondaria di primo grado nelle immediate vicinanza. L'articolo Scuola Monterisi a Pastena, protesta per nuovo ... Leggi la notizia su anteprima24

