Scuola, Azzolina già al lavoro: le 10 priorità della neoministra. C’è anche l’educazione civica (Di venerdì 10 gennaio 2020) «La Scuola italiana funziona. Va migliorata, ma non stravolta». Questo quanto sostiene la nuova ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che oggi ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Da oggi comincia un lavoro nuovo al ministero – ha affermato Azzolina – cambia il ruolo, aumentano le responsabilità, ma lo spirito è lo stesso con cui ho avviato la mia attività già da sottosegretaria: determinazione, ascolto, tanta passione per un mondo che sento mio. ​Mi metterò al servizio della Scuola. Ogni giorno. C’è tanto da fare – ha concluso – ma è il lavoro più bello del mondo». E nello stesso giorno del giuramento, Azzolina ha elencato ​in un post su Facebook i dieci punti su cui si sta già muovendo, 10 priorità sulle quali intende muovere i primi passi da ministra. A cominciare dai concorsi per gli insegnanti. ... Leggi la notizia su open.online

