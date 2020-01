Scienza: temperatura corporea in calo rispetto a 150 anni fa (Di venerdì 10 gennaio 2020) temperatura corporea delle persone in calo: rispetto al 1860 essa è diminuita di quasi un grado. Negli uomini, ad esempio, si è passati dai 37,16 °C nei primi anni del 1800 ai 36,6 °C di oggi. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori dell’Università di Stanford negli Stati Uniti in uno studio pubblicato sulla rivista eLife. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno misurato le temperature corporee delle persone dagli anni 2000 per poi confrontarle con i registri dei soldati che hanno combattuto nella guerra civile degli Stati Uniti. Lo studio rivela che gli uomini moderni presenterebbero una temperatura corporea inferiore di 0,59 °C rispetto alle loro controparti del XIX secolo, mentre la temperatura delle donne sarebbe scesa di 0,32 °C. I ricercatori affermano che la causa del raffreddamento è “intrinsecamente non dimostrabile”, ma ritengono che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

