Sci di fondo, Coppa del Mondo Dresda 2020: Federico Pellegrino brama la vittoria (Di venerdì 10 gennaio 2020) Archiviato il Tour de Ski, la Coppa del Mondo di sci di fondo prosegue con un appuntamento cittadino. Nel weekend si gareggia infatti a Dresda, in Germania, con un fine settimana interamente dedicato alle prove sprint. L’occasione è particolarmente ghiotta per Federico Pellegrino, poiché Johannes Høsflot Klæbo, reduce dal massacrante Tour de Ski, ha deciso di dare forfait, lasciando campo libero a tutti gli avversari. Quando si parla di sprint cittadine e di Germania non può non venire in mente Düsseldorf. Infatti l’evento collocato sulle rive del Reno ottenne grande esposizione mediatica tra il 2002 e il 2007, quando svolgeva la funzione di opening della Coppa del Mondo addirittura alla fine del mese di ottobre! L’appuntamento venne poi traslato a dicembre, vedendo la sua ultima messa in scena nel 2011. Dopo alcuni anni di pausa, in tempi recenti la Germania è tornata a essere ... Leggi la notizia su oasport

