Sci alpino, Sofia Goggia verso la discesa di Altenmarkt: “Ho in testa le linee giuste, costruisco la mia casa pezzo dopo pezzo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sabato 11 gennaio si correrà la discesa libera di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di specialità che andrà a caccia della vittoria sulle nevi austriache. Attenzione anche a Nicol Delago e a Francesca Marsaglia che puntano a un risultato di lusso, Federica Brignone insegue punti importanti in ottica secondo posto in classifica generale. Di seguito le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Sofia Goggia: “La neve si è un pochino compattata e la velocità è aumentata. A dire la verità non ho fatto una bellissima prova, ci sono state tante imperfezioni, ma sono riuscita a essere veloce ugualmente. Ho in testa le linee giuste, devo solamente mettere insieme i pezzi. Guardiamo gara dopo gara, sto costruendo la mia casa pezzo per pezzo, ... Leggi la notizia su oasport

