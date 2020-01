Sci alpino, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: Svizzera e Svezia si prendono l’oro in super-G. Sesto posto per Alice Calaba (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si è aperto il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna. Padroni di casa che possono festeggiare la medaglia d’oro nel super-G femminile di Amelie Klopfenstein, che ha chiuso con il miglior tempo di 56″27, precedendo di soli otto centesimi la francese Caitlin McFarlane e di nove l’israeliana Noa Szollos. Per l’Italia la migliore è stata Alice Calaba, sesta al traguardo e staccata di 48 centesimi dalla vetta. Appena fuori dalla Top-10 in dodicesima posizione c’è Sophie Mathiou (+1.02). Annette Belfrond è invece 23esima a 1.81 dalla vincitrice. In campo maschile, invece, la medaglia d’oro è andata allo svedese Adam Hofstedt (54″56), che si è imposto con sei centesimi di vantaggio sullo sloveno Rok Aznoh. Altra medaglia per la Svizzera, che conquista il bronzo con Luc Roduit (+0.20). Prestazione opaca degli ... Leggi la notizia su oasport

