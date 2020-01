Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Ad Adelboden punto al podio”; Hannes Zingerle: “L’obiettivo è la top-20” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Domani, sabato 11 gennaio, giornata di storia e tradizione per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sul pendio di Adelbolden (Svizzera) assisteremo alla prova del gigante maschile (prima manche alle ore 10.30 e seconda manche alle ore 13.30) e lo spettacolo sarà assicurato. Pronostico apertissimo nella prova tra le porte larghe. Tra i principali favoriti c’è Alexis Pinturault che è anche l’ultimo ad essersi imposto sulle nevi elvetiche. l transalpino, però, non è ancora al 100% della forma dopo l’infortunio muscolare patito sul finire del 2019, ma è comunque riuscito a guadagnare la vetta della classifica generale ed ora vuole allungare sui diretti avversari. Aleksander Aamodt Kilde è distanziato di un solo punto e sarà in gara domani con l’obiettivo di ottenere più punti possibili, ma è il connazionale Henrik Kristoffersen il vero rivale di Pinturault. Il norvegese ... Leggi la notizia su oasport

