Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: il meteo ad Adelboden. Le condizioni non dovrebbero essere preoccupanti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Domani, ad Adelboden (Svizzera), andrà in scena la tradizionale gara di gigante maschile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Tra i tanti dossi del pendio elvetico gli sciatori dovranno districarsi per trovare velocità e riuscire a lasciar correre, come si suol dire in gergo. Ciò detto, ci si aspetta un confronto serrato ed equilibrato: il francese Alexis Pinturault vuol porre il sigillo su una pista che gradisce particolarmente, mentre il norvegese Henrik Kristoffersen dovrebbe essere il rivale numero uno. Si spera vi sia un colpo di coda da parte degli italiani, in particolare da Luca De Aliprandini, che potrebbe esprimersi molto bene sulle nevi svizzere. Gli atleti, al via, però dovranno guardare con attenzione al meteo. Ebbene, secondo le previsioni non vi dovrebbero essere problemi. Anche se allo stato attuale delle cose le nubi sono basse e cade qualche goccia ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - OA_Sport : Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Ad Adelboden punto al podio”; Hannes Zingerle: “L’obiettivo è la top-20” - FabrizioRella : RT @Fisiofficial: Goggia quinta nella seconda prova di discesa ad Altenmark. Domani la gara alle ore 11,45 ???? -