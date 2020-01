Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: gigantisti e slalomisti impegnati nel tempio di Adelboden (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in una delle località storiche del Circo Bianco. Nel weekend si gareggia ad Adelboden dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. Dunque protagoniste ancora una volta le discipline tecniche, come finora è sempre stato in questo inizio di 2020 con gli slalom di Zagabria e Madonna di Campiglio. Pronostico apertissimo in entrambe le gare, visto che non c’è più Marcel Hirscher, dominatore assoluto nelle ultime stagioni (due doppiette consecutive) e padrone di casa ad Adelboden, avendoci vinto per ben nove volte in carriera tra slalom e gigante. Proprio in questa specialità tra i principali favoriti c’è Alexis Pinturault che è anche l’ultimo ad essersi imposto tra le porte larghe sul pendio svizzero. Il transalpino, però, non è ancora al 100% della forma dopo l’infortunio muscolare patito sul finire del 2019, ... Leggi la notizia su oasport

