Sci alpinismo, Caroline Ulrich vince l’individuale delle Olimpiadi Invernali. Silvia Berra quinta (Di venerdì 10 gennaio 2020) A Losanna (Svizzera) si è disputata l’individuale femminile di sci alpinismo che ha assegnato le medaglie delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. Al Villars Winter Park è andato in scena uno strepitoso show solitario della svizzera Caroline Ulrich che si è imposta col tempo di 58:34.48. Dominio assoluto per l’elvetica che ha giganteggiato in lungo e in largo, il suo trionfo non è mai stato in discussione e i padroni di casa hanno potuto festeggiare una bella doppietta nella terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli under 18. Al secondo posto si è infatti piazzata Thibe Deseyn attardata di 1:04.10, brava a precedere di cinquanta secondi la francese Margot Ravinel. Le tre atlete salite sul podio erano le grandi favorite della vigilia e non hanno deluso le aspettative proprio come l’italiana Silvia Berra che è stata brava a concludere in quinta ... Leggi la notizia su oasport

