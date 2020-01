Saronno-Seregno, arrivano il nuovo treno e Renato Pozzetto a Ceriano: soppressioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sulla Saronno-Seregno arriva il nuovo treno Caravaggio di trenord e Renato Pozzetto. Per i pendolari invece arrivano soppressioni per i pendolari per consentire riprese pubblicitarie con l’attore nella tratta Saronno-Groane. Dopo la prima uscita pubblica poco prima di Natale sulla Milano-Como (clicca qui per l’articolo). Il nuovo convoglio arriverà attorno alle 8.30 di domani mattina, sabato. Sarà presente al binario 1 di Ceriano Laghetto a disposizione per riprese pubblicitarie con la partecipazione di Renato Pozzetto per una riedizione della celebre scena del passaggio del treno del film “Il ragazzo di campagna“. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

