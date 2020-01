Santiago del Cile: una fotografia della città all'inizio di una nuova decade (Di venerdì 10 gennaio 2020) Da Helodie Fazzalari “Ad oggi Santiago è come una bambina che da un giorno all'altro si è resa conto di essere diventata adulta”. Sono queste le parole che Pìa Figueroa, Co-Direttrice di Presenza, utilizza durante un nostro incontro, per descrivere ciò che è avvenuto in Cile negli ultimi mesi. Lo scorso 18 ottobre 2019, un rialzo di 30 pesos del prezzo del biglietto dei trasporti pubblici, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma dietro questa motivazione, apparentemente superficiale, (...) - Mondo / Cile, Manifestazione, , Rivolta, Sud America, No logo, Apertura Maxi, Santiago Leggi la notizia su feedproxy.google

AdaiG : @welikeduel siamo a Santiago del Cile in aeroporto, in attesa per tornare in Italia, e ci tocca seguirvi via Twitter... « ahi qué pena! » - squopellediluna : queste proteste hanno lasciato una cicatrice profonda tra le strade, sulla pelle e nel cuore di molti abitanti di S… - zoo_twitbot : #AlertaGranizo #Granizo SANTIAGO DEL ESTERO: Alberdi - Banda - Copo - Figueroa - Jimenez - Pellegrini - Rio Hondo. 17:40:00 -