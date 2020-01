Sanremo 2020, tutti i cantanti esclusi da Amadeus (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sanremo 2020, tutti i cantanti esclusi da Amadeus Tanta aria di polemica attorno al Festival di Sanremo (anche quest’anno). Dopo aver annunciato ufficialmente i 24 big che saliranno sul palco dell’Ariston, salta fuori la lista dei cantanti esclusi da Amadeus: all’incirca 176 i nomi depennati. “Almeno dieci sono rimasti fuori con dispiacere”, aveva specificato Amadeus durante la puntata speciale di Soliti Ignoti. In tanti hanno manifestato il proprio malcontento, alcuni artisti più rumorosamente di altri. Sanremo 2020, ecco i big esclusi Tra i grandi esclusi di quest’edizione vediamo Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Vito Shade, Michele Bravi, Irama e Bianca Atzei. “cantanti che pensavano di avere già il pass in tasca per il Festival di Sanremo”, ha spiegato il settimanale Chi. Ad esempio, Stash era sicuramente tra i ... Leggi la notizia su tpi

