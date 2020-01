Sanremo 2020, Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari: il testo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tra i 24 nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2020 spunta anche un gruppo particolare: i Pinguini Tattici Nucleari presentano Ringo Starr. Una delle band più note dell’It-Pop che in pochi si aspettavano sul palco dell’Ariston. Nel 2012, tra i banchi di scuola, nasce il gruppo formato da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati. L’origine del nome? Come hanno spiegato in alcune interviste, deriva dalal Tactical Nuclear Penguin, una birra scozzese ormai fuori produzione. Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr Con il brano Ringo Starr i Pinguini Tattici Nucleari approdano a Sanremo 2020: il titolo richiama il noto batterista dei The Beatles. Non si tratta di una band sconosciuta: anzi, i cinque ragazzi che si sono conosciuti tra i banchi di scuola hanno alle spalle ben 4 album con milioni di visualizzazioni su ... Leggi la notizia su notizie

