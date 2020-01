Sanremo 2020, Riki: vero nome, Instagram, fidanzata, Amici (Di venerdì 10 gennaio 2020) Riki è tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus. Lo sappiamo entrambi è il titolo della canzone.Il cantante è nato nel 1992 (quest'anno, dunque, compirà 28 anni) e il suo vero nome all'anagrafe risulta essere Riccardo Marcuzzo. La sua popolarità è legata alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, talent di cui è stato allievo nella sedicesima edizione (stagione televisiva 2016-2017). In questa occasione ha vinto nella categoria canto, ma ha perso lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, il suo compagno di squadra Andreas Müller, trionfatore assoluto di Amici 16. Riki è riuscito comunque a portarsi a casa il premio di Radio 105, del valore di 20 mila euro, che ha poi donato in favore delle famiglie delle vittime del terremoto di Amatrice)prosegui la ... Leggi la notizia su blogo

