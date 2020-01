Sanremo 2020, il Festival si aprirà con un galà al Casinò di Sanremo: passerella di vip in diretta tv con Pippo Baudo, Belen Rodriguez e Diletta Leotta (Di venerdì 10 gennaio 2020) La settantesima edizione del Festival di Sanremo si aprirà con un prestigioso galà che si terrà al Casinò di Sanremo, per il quale verrà ritagliato anche uno spazio televisivo, su Rai 1, durante l'access-prime time, tra le ore 20:40 e le ore 21:15, il giorno prima dell'inizio della kermesse sanremese, lunedì 3 febbraio 2020. La notizia è stata pubblicata da La Stampa.Durante la vigilia del Festival di Sanremo 2020, quindi, ci sarà una passerella di vip, dopo la quale ci sarà uno show al Roof Garden che vedrà un trio d'eccezione, Pippo Baudo, Belen Rodriguez e Diletta Leotta (sulla home page di oggi di TvBlog trovate una nostra anteprima riguardante la conduttrice di DAZN) nel ruolo di presentatori. Saranno presenti anche tanti artisti, vincitori e partecipanti delle edizioni passate del Festival di Sanremo, e non è esclusa anche la partecipazione di altri nomi noti sempre legati al ... Leggi la notizia su blogo

