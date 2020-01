Sanremo 2020, Giordana Angi: madre, Instagram, fidanzata, Amici (Di venerdì 10 gennaio 2020) Giordana Angi è tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus. Come mia madre è il titolo della canzone.Giordana Angi, nata a Vannes il 12 gennaio 1994 (tra pochi giorni, dunque, compirà 26 anni), è una cantautrice italiana con cittadinanza francese. La sua popolarità è dovuta alla partecipazione alla 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è piazzata al secondo posto, venendo sconfitta nel duello finale con Alberto Urso, amico che ritroverà sul palco del teatro Ariston e con il quale ha vissuto anche l'esperienza di Amici Celebrities. Sanremo 2020, Giordana Angi: madre, Instagram, fidanzata, Amici 10 gennaio 2020 15:39. Leggi la notizia su blogo

IlContiAndrea : Perché #MicheleBravi avrebbe fatto bene a #Sanremo2020 e viceversa. Questione di messaggi positivi, di riscatto per… - IlContiAndrea : Un gran bel disco, un artista ironico ed autoironico Brunori Sas a FqMagazine: “Non ho portato ‘Per due che come… - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… -