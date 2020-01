Sanremo 2020, Gigante di Piero Pelù: testo e significato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Piero Pelù fa il suo esordio ufficiale al Festival di Sanremo 2020 presentando al canzone Gigante: l’annuncio sui social ha fatto impazzire i fan. Il rocker, infatti, è noto come leader della band dei Litfiba: tra i successi occorre ricordare Toro loco, Il mio corpo che cambia, Il mio nome è mai più (con Ligabue e Jovanotti), Bene bene male male, Amore immaginato (feat. Anggun), Spirito. Piero, però, è stato anche coach nelle prime tre edizioni del talent di successo The Voyce of Italy. Piero Pelù, Gigante L’annuncio della sua partecipazione ufficiale al Festival di Sanremo 2020 arriva da Instagram: Piero Pelù vuole far emozionare i fan con il brano che canta alla kermesse, Gigante. “Il 2020 – scrive l’artista leader dei Litfiba – sarà un anno importantissimo e di grandi festeggiamenti per me. L’8 Marzo del 1980 (4 Ere rockifere fa ed a un paio di ... Leggi la notizia su notizie

