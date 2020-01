Sanremo 2020, Diletta Leotta raddoppia (Anteprima Blogo) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il matrimonio tra Diletta Leotta e Sanremo può ormai considerarsi fatto, ma la conduttrice di Dazn potrebbe addirittura raddoppiare.La ventottenne catanese infatti, dovrebbe approdare al Festival per ben due serate, per la precisione il martedì e il sabato. La Leotta quindi aprirebbe e chiuderebbe il Festival, dove era già stata ospite per pochi minuti nel 2017, al fianco di Carlo Conti.Sanremo 2020, Diletta Leotta raddoppia (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 10 gennaio 2020 09:15. Leggi la notizia su blogo

