Sanità, l’Oms: “113 casi di poliovirus selvaggio nel 2019, l’aumento preoccupa” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Grave preoccupazione del Comitato di emergenza dell’Organizzazione mondiale della Sanità per “il significativo aumento” dei casi di poliovirus selvaggio (WPV1) registrati a livello globale: 113 all’11 dicembre 2019, rispetto ad appena 28 dello stesso periodo del 2018. E questo “senza alcun significativo successo finora nell’invertire questa tendenza”. Il monito arriva dopo la 23esima riunione del Comitato di emergenza sotto l’International Health Regulations (Ihr), tenutasi nelle scorse settimane, i cui risultati sono stati resi noti in questi giorni. In particolare, in Pakistan la trasmissione continua a essere “diffusa” e la provincia di Khyber Pakhtunkhwa continua a destare particolare preoccupazione. Gli esperti puntano il dito soprattutto sul problema del “rifiuto da parte di singoli e comunità di accettare la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

thomasschael : RT @QSanit: Il #2020 è l’anno internazionale dell’#Infermiere e dell’Ostetrica. Oms: “Intervenire o ci sarà carenza di 9 mln di operatori e… - ComunicareSalut : RT @QSanit: Il #2020 è l’anno internazionale dell’#Infermiere e dell’Ostetrica. Oms: “Intervenire o ci sarà carenza di 9 mln di operatori e… - robanza1 : RT @QSanit: Il #2020 è l’anno internazionale dell’#Infermiere e dell’Ostetrica. Oms: “Intervenire o ci sarà carenza di 9 mln di operatori e… -