San Martino, Pisano: "Non è escluso un futuro diverso per il centro" (VIDEO)

Tempo di lettura: 2 minuti San Martino Valle Caudina (Av) – Fiducia e ottimismo. Pasquale Pisano, Sindaco di San Martino Valle Caudina, si mostra soddisfatto dopo l'incontro odierno con il capo della protezione civile nazionale, Angelo Borrelli: "E' stata una mattinata utile a far capire alla Protezione Civile ciò che è successo qui il 21 dicembre. Abbiamo immaginato un percorso per le 40 persone che di fatto vivono con difficoltà questa condizione perché hanno perso le proprie abitazioni e sono ospitate presso strutture alberghiere, amici, parenti o presso il convento francescano. Su questo ci è stata data ampia rassicurazione, la priorità è restituire ai cittadini una condizione di vita normale". Pisano ha poi illustrato alla stampa quelle che sono le tappe immediate: "Il prossimo mese sarà utile a completare la messa in sicurezza del fiume e ...

