Salvini e Meloni, il sospetto di Giuli sugli anti-sovranisti: "Ci vogliono far credere che sono rivali" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tutto pronto per l'attacco anti-sovranista. "Il circo mediatico-politico della sinistra sta nel costruire ad arte un'immaginaria lotta fratricida tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni". Lo assicura Alessandro Giuli che sul Tempo non ha mancato di notare "l'enfasi con la quale i soliti giornaloni hanno Leggi la notizia su liberoquotidiano

carlosibilia : Inquietanti le rivelazioni in Aula del pentito del #clan Di Silvio sui voti dirottati ai candidati di #Lega e #FdI… - AlessiaMorani : Il pentito del clan Di Silvio ha rivelato i nomi dei politici che sarebbero stati aiutati alle elezioni dall'organi… - NicolaPorro : Il mio commento sulle diverse reazioni di #Salvini e #Meloni al raid voluto da #Trump contro il Generale #Soleimani… -