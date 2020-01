Sabato 11 gennaio | Italia 1 | Le 5 Leggende | Trama e Trailer

Guida Tv Sabato 11 gennaio : Guida Tv sabato 11 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Meraviglie – Da Venezia a Firenze (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:05 FBI 2×03-04 1a Tv + Instinct 2×10 1aTV (qui le anticipazioni) Rai 3 21:30 Dogman Canale 5 ore 21:20 C’è posta per te Rete 4 ore 21:30 Bomber Italia 1 ore 21:15 Le 5 leggende La7 ore 21:15 Lawrence d’arabia Tv8 ore 21:30 Natale a Honeysuckle Lane Nove ore 21:25 ...

Le Parole della Settimana - Massimo Gramellini riparte Sabato 11 gennaio da Tullio Solenghi : Le Parole della Settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 11 gennaio alle 20:20: gli ospiti Torna l’appuntamento con Massimo Gramellini e le Parole della Settimana, dopo la pausa per le feste, lo studio riapre alle 20:20 di sabato 11 gennaio sempre su Rai 3. Gramellini e i suoi ospiti racconteranno le ultime settimane attraverso Parole simbolo, identificative di un momento, di una situazione di un evento ...

Meraviglie - Venezia - Paestum e Firenze nella puntata di Sabato 11 gennaio : Meraviglie con Alberto Angela sabato 11 gennaio su Rai 1 in prima serata, anticipazioni puntata Le Meraviglie della nostra penisola raccontate da Alberto Angela sono l’alternativa di Rai 1 alle lacrime e ai sentimenti di C’è Posta per Te che riparte sabato 11 gennaio su Canale 5. Alberto Angela porterà lo spettatore in un nuovo viaggio per la penisola dei tesori dalle 21:25 circa di sabato. L’Italia è davvero la penisola dei tesori. ...

Programmi tv | Sabato 11 gennaio 2020 | Stasera tv : Programmi Tv di Sabato 11 gennaio. Una ricca varietà di film e serie Tv, Programmi di attualità per i telespettatori. Il palinsesto e i Programmi principali della serata. Vediamo cosa c’è in Tv: La proposta sul primo canale Rai, in prima serata, è con la seconda puntata del programma condotto da Alberto Angela dal titolo […] L'articolo Programmi tv | Sabato 11 gennaio 2020 | Stasera tv proviene da www.meteoweek.com.

Inter – Atalanta | Dove vedere l’anticipo delle 20 : 45 di Sabato 11 gennaio in diretta e streaming : Gli anticipi della diciannovesima giornata di Serie A continuano con il match tra Inter e Atalanta. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. L’Inter viene da una grande vittoria in casa del Napoli con il risultato di 1 -3 in favore dei nerazzurri. Goleada per l’Atalanta che vince contro il Parma per 5 – 0 al termine di una partita a dir poco ...

Sabato 11 gennaio | Canale 5 | C’è posta per Te | Anticipazioni : Sabato 11 gennaio torna su Canale 5 “C’è posta per Te” il programma di Maria De Filippi, con la regia di Paolo Pietrangeli. Sabato 11 gennaio, in prima serata torna Maria De Filippi con le sue storie di sentimenti, emozioni, sorprese e ricongiungimenti: torna “C’è posta per Te”. Sono trascorsi ormai 20 anni e domani sarà la […] L'articolo Sabato 11 gennaio | Canale 5 | C’è posta per Te | Anticipazioni ...

FBI e Instinct - le nuove puntate Sabato 11 gennaio su Rai 2 : FBI 2 le puntate di sabato 11 gennaio, in seconda serata Instinct Prosegue il sabato sera con i casi polizieschi carichi di azione di FBI e Instinct. In prima serata due episodi della seconda stagione di FBI a breve distanza dagli USA dove martedì sarà in onda la dodicesima puntata sempre della seconda stagione. A seguire in seconda serata prosegue l’appuntamento con la seconda e ultima stagione di Instinct. FBI 2×03 Idoli ...

Narcos su Rai 4 - anticipazioni delle puntate di Sabato 11 gennaio : Narcos su Rai 4 prosegue la seconda stagione con le puntate 7 e 8 Continua il racconto della diffusione della droga in Colombia negli anni ‘80, attraverso il duplice punto di vista degli agenti della DEA Murphy e Peña, e di Escobar che da leader di un movimento politico e beniamino del popolo si trova ora impegnato a far perdere le sue tracce in questa seconda stagione. Due nuove puntate in prima tv free arrivano su Rai 4 sabato 11 ...

Lazio – Napoli | Dove vedere l’anticipo delle 18 di Sabato 11 gennaio in diretta e streaming : La diciannovesima giornata del campionato di Serie A continua con l’anticipo tra Lazio e Napoli. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. La Lazio è reduce da una vittoria in casa del Brescia con il risultato di 1 – 2 in favore dei biancocelesti. Battuta d’arresto per il Napoli che perde, invece, in casa contro l’Inter con il risultato finale di 1 – 3. Continua la ...

Sabato 11 gennaio | Rete 4 | Bomber | Trama e Trailer : Sabato 11 gennaio alle 21:27 su Rete 4, andrà in onda “Bomber”, con Bud Spencer e Jerry Calà. Sabato 11 gennaio su Rete 4 alle 21:27 andrà in onda “Bomber” commedia italiana del 1982 con la regia di Michele Lupo e con attore principale il compianto Bud Spencer. Il cast Altri attori protagonisti: Jerry Calà e Gegia, Nando […] L'articolo Sabato 11 gennaio | Rete 4 | Bomber | Trama e Trailer proviene da ...

Le previsioni meteo del weekend da Sabato 11 a domenica 12 gennaio : Sarà un weekend prevalentemente soleggiato quello di sabato 11 e domenica 12 gennaio. Cieli più sereni al Nord, qualche pioggia su Toscana, Sardegna e Molise nella giornata di sabato, e su Molise e Sicilia domenica. Le temperature non subiranno grosse variazioni, con massime che resteranno generalmente comprese tra gli 8 e i 15 gradi. Venti moderati e mari generalmente mossi (LE previsioni). Le previsioni di sabato 11 gennaio Le previsioni ...

Oroscopo Paolo Fox di domani - Sabato 11 gennaio. Le previsioni : Oroscopo Paolo Fox di domani, 11 gennaio: previsioni di tutti i segni ARIETE: nell’ultima settimana hanno vissuto dei piccoli problemi di cuore. Sul lavoro sarà meglio non fare troppe cose contemporaneamente. La serata promette bene. TORO: quel senso di agitazione scomparirà. Nel fine settimana dovranno fare solo ciò che vogliono davvero. L’ultima parte della giornata non è il massimo. GEMELLI: qualche fastidio sentimentale sarà ...

Cagliari – Milan | Dove vedere l’anticipo delle 15 di Sabato 11 gennaio in diretta e streaming : La diciannovesima giornata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Milan. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Il Cagliari è reduce dalla pesante sconfitta subito a Torino contro la Juventus che vince il match per 4 – 0. Pareggio senza reti per il Milan che ha ospitato la Sampdoria nella scorsa giornata. Tre sconfitte di fila per il Cagliari che mantiene ...

Meteo per domani - Sabato 11 Gennaio. Tra SOLE - NEBBIA e qualche PIOGGIA : Il predominio indiscusso dell'anticiclone sta conoscendo una piccola crisi passeggera. Un debole impulso frontale, associato ad un vortice d'origine atlantica sulla Francia, è riuscito a penetrare verso l'Italia ed il bacino occidentale del Mediterraneo. L'alta pressione regge, sebbene indebolita, ed è in grado di attutire gli effetti dell'ingresso perturbato verso il nostro Paese, tanto che sono ben poche le conseguenze connesse a ...