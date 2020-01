Rugby, Champions Cup 2019-2020: la Benetton vuole il colpaccio in Inghilterra (Di venerdì 10 gennaio 2020) Torna la Champions Cup 2019-2020 e la Benetton Treviso va a far visita ai Northampton Saints domenica 12 gennaio, con il programma che prevede il fischio d’inizio alle 14.00. Le due formazioni sono virtualmente ancora in corsa per i quarti di finale, ma soprattutto i biancoverdi devono dare un segnale importante dopo la brutta sconfitta contro Glasgow lo scorso weekend in campionato e vendicare il ko in extremis all’andata per 32 a 35. Entrambe inserite nel girone 1 di coppa assieme agli irlandesi del Leinster, primi, e ai francesi del Lione terzi, Northampton e Treviso occupano il 2° e 4° posto nel gruppo, rispettivamente a quota 9 e 6 punti. Guardando gli altri gironi, se il primo posto è ormai inarrivabile, la corsa per una delle migliori seconde posizioni è ancora aperta, soprattutto per i Saints padroni di casa. La Champions Cup, invece, non è certo prioritaria per la ... Leggi la notizia su oasport

