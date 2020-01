Rosa Bazzi sprofonda nella disperazione: è morto il suo nuovo amore (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rosa Bazzi sta scontando l’ergastolo dopo essere stata accusata di aver compiuto la Strage di Erba insieme al marito Olindo Romano. La donna è disperata per via della morte del suo nuovo amore, colui che le aveva nuovamente fatto battere il cuore. Rosa Bazzi: morto il suo nuovo amore La cinquantaseienne Rosa Bazzi si trova nel carcere di Bollate e sta scontando l’ergastolo. Lei e il marito Olindo Romano sono stati accusati di aver compiuto l’atroce Strage di Erba, in cui hanno perso la vita: Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Secondo quanto riportato, la donna si sarebbe innamorata nuovamente proprio tra le mura dell’istituto penitenziario. Si trattava dell’ergastolano Marco Alberti detto “Mirko”, originario di Verona e incarcerato per un omicidio compiuto nel 1998. I due ... Leggi la notizia su notizie

RM_marco01 : @marina101902 Ricorderò sempre l’antico adagio:”se i vicini fan schiamazzi chiama Olindo e Rosa Bazzi”. La fine di un’era.. - notizieit : Rosa Bazzi sprofonda nella disperazione: è morto il suo nuovo amore - EugenioPezone : RT @Lorenzo_Dedalus: - Come va la vita? - Rosa Bazzi -