Romano Prodi: “Non mi interessa fare il presidente della Repubblica: i 101 sono ancora tutti lì” (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Prima di andare in pensione a me piaceva fare il premier. Questo sì che mi piaceva, ma non ho mai puntato alla presidenza della Repubblica. E non ci penso certo ora": queste le parole di Romano Prodi, che smentisce una sua aspirazione al Colle. Il Professore, in un'intervista con il Corriere, parla anche di Europa, di governo e delle elezioni in Emilia Romagna. Leggi la notizia su fanpage

