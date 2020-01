Romania, italiano ucciso : Indagata moglie

italiano in Romania, il 30 dicembre, di cui si è avuto notizia oggi. L'uomo, 63 anni, è stato aggredito a calci e pugni da due ragazzi e dalla moglie, una 32enne romena.L'aggressione sarebbe stata commissionata dalla donna, che aveva una relazione con uno dei due giovani di 22 anni. Per il delitto li avrebbe ricompensati con 500 euro. I pm romani indagano per omicidio volontario aggravato in concorso.(Di venerdì 10 gennaio 2020) La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio in merito alla morte di unin, il 30 dicembre, di cui si è avuto notizia oggi. L'uomo, 63 anni, è stato aggredito a calci e pugni da due ragazzi e dalla, una 32enne romena.L'aggressione sarebbe stata commissionata dalla donna, che aveva una relazione con uno dei due giovani di 22 anni. Per il delitto li avrebbe ricompensati con 500 euro. I pm romani indagano per omicidio volontario aggravato in concorso.(Di venerdì 10 gennaio 2020)

