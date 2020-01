Roma, Zappacosta sorride: il terzino riprende a correre dopo l’infortunio – VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, Zappacosta inizia la fase finale del recupero dall’infortunio. Il terzino si mostra su Instagram intento a correre a Trigoria La strada sarà ancora molto lunga, ma Davide Zappacosta può tornare a sorridere dopo l’infortunio che l’ha costretto all’operazione chirurgica ad ottobre. Il terzino della Roma è sulla via del recupero. Come testimoniato da lui stesso con un post Instagram, l’ex Chelsea è tornato a correre sui campi di Trigoria. Un piccolo passo verso il ritorno in campo, per cui si dovrà aspettare ancora qualche mese. View this post on Instagram SOUND ON Leggi la notizia su calcionews24

