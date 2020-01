Roma, scippata si sente male e ha un ictus: grave donna di 61 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Prima lo scippo poi il malore. E' gravissima una Romana di 61 anni vittima di un ladro in via Giardinetti. L'uomo ha detto alla vittima che le erano cadute le chiavi. Solo una scusa per... Leggi la notizia su ilmattino

