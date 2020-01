Roma, Pastore non vede l’ora: «Manca sempre meno al ritorno in campo» – FOTO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Javier Pastore ha postato una FOTO su Instagram che annuncia come il suo ritorno in campo sia ormai questione di giorni Javier Pastore conta i giorni. Il fantasista argentino, attraverso un messaggio su Instagram, ha dato degli aggiornamenti circa le sue condizioni fisiche. Ecco cosa ha postato il giocatore della Roma. «Manca sempre meno per tornare in campo, ma la voglia di raggiungere miei compagni è sempre più forte. Forza Roma» View this post on Instagram Manca sempre meno per tornare in campo , ma la voglia di raggiungere miei compagni è sempre più forte Leggi la notizia su calcionews24

Javi_Pastore : Manca sempre meno per tornare in campo , ma la voglia di raggiungere miei compagni è sempre più forte ????forza Roma… - AhernandezS89 : RT @PagineRomaniste: Per #Pastore spunta l’ipotesi #RiverPlate #ASRoma #Calciomercato - siamo_la_Roma : ??? #Pastore su Instagram ??? “Manca sempre meno per tornare in campo” ?? La gallery dell'argentino #ASRoma -