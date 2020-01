Roma Juve: Fonseca pensa alla difesa a tre contro i bianconeri (Di venerdì 10 gennaio 2020) Paulo Fonseca starebbe pensando ad un cambio di modulo per il match di campionato contro la Juve: le ultime Il big match della 19ª giornata (ultima del girone d’andata) vedrà sfidarsi Roma e Juventus all’Olimpico. Fonseca, senza, Mkhitaryan, è intenzionato a confermare i titolari che hanno affrontato il Torino. Zaniolo scenderà in campo dal primo minuto con a fianco Pellegrini e Perotti, alle spalle di Dzeko. Tutto confermato negli altri reparti: difesa a 4 composta da Florenzi, Smalling, Mancini e Kolarov. In mediana solita coppia: Veretout-Diawara. Tuttavia, secondo Sky Sport, l’ unica variante rispetto le ultime uscite potrebbe riguardare l’assetto difensivo. Fonseca infatti ha provato la retroguardia a tre (Fazio, Mancini, Smalling). Suggestione o prove generali per un cambiamento di modulo? Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

