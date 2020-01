Roma, blitz dei NoTav in solidarietà alla pasionaria Nicoletta Dosio: «Una grande opera voluta dalla mafia» – Le immagini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un blitz della rete No Tav Roma è stato messo in atto oggi, 10 gennaio, davanti al ministero di Grazia e Giustizia, nella Capitale. I manifestanti hanno portato con loro uno striscione che hanno poi srotolato, con la scritta Nicoletta libera tutti, distribuendo volantini e parlando con i passanti. Molti dei presenti indossavano una parrucca rossa per ricordare simbolicamente l’attivista No Tav Nicoletta Dosio, dal 30 dicembre in carcere. «Siamo davanti a questo ministero che dovrebbe garantire la giustizia nel nostro paese mentre invece garantisce il privilegio di pochi e la repressione per chi resiste ai soprusi. Chiediamo libertà immediata per tutti gli arrestati nella lotta popolare contro il raddoppio della linea Torino-Lione», spiegano. Gli attivisti raccontano poi che quello che è accaduto a Dosio è emblematico: il suo caso, infatti – secondo loro – è ... Leggi la notizia su open.online

Nidyaie : RT @BaobabExp: Solidali e complici con Nicoletta Dosio, ancora in carcere, e con tutti gli attivisti #NoTav che stanno subendo l'accaniment… - MissDarcy60 : RT @Affaritaliani: La Francia si è rubata il Monte Bianco. Blitz d'estate Cambiata la cartografia, l'Italia perde il tetto d'Italia Un torn… - antonellabarra6 : RT @BaobabExp: Solidali e complici con Nicoletta Dosio, ancora in carcere, e con tutti gli attivisti #NoTav che stanno subendo l'accaniment… -