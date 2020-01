Ritorna il PG Nationals Spring Split 2020: il più prestigioso torneo italiano di League of Legends inizia il 22 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un altro grande anno di esport è pronto per iniziare e la scena competitiva nostrana è già in fermento. Quale modo migliore per inaugurarlo, se non con il più amato e seguito torneo di League of Legends d’Italia? PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo, Tournament Organizer dell’European Regional League e di tantissimi altri eventi esport su scala nazionale, fissa un nuovo imperdibile appuntamento per tutti gli amanti del MOBA targato Riot Games: il PG Nationals Spring Split 2020. A partire dal 22 gennaio, Qlash Forge, Outplayed, Samsung Morning Stars, MOBA ROG, YDN Games, Cyberground Gaming, Racoon e i vincitori dell’edizione estiva, i Campus Party Sparks, sono pronti a sfidarsi sul campo di battaglia ... Leggi la notizia su gamerbrain

Ritorna Nationals Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ritorna Nationals