Ristrutturazione Milan, cambia tutto: le idee del Diavolo, cessioni immediate per investire a giugno [DETTAGLI] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il traguardo del Milan è la Champions League. Il club non si è mai nascosto. La strada per arrivarci è, però, lunghissima. La dirigenza rossonera vorrebbe accorciare i tempi e per farlo ha pronto un piano di Ristrutturazione. Il tutto partirebbe da alcune cessioni già in questa sessione invernale di calciomercato. In quest’ottica va letto il passaggio di Caldara all’Atalanta con una formula poco vantaggiosa (prestito con diritto di riscatto). Il Milan ci rimette buona parte del capitale investito per il centrale nella speranza di riprendere quota come marchio e come club. Il primo passo programmato è ripartire da un allenatore top. L’indiziato numero uno è Massimiliano Allegri. Le soluzioni per l’immediato L’idea del Milan è tamponare la ferita apertasi in questa stagione per curarla poi a giugno. E allora via con le toppe. Kjaer sarebbe un ricambio valido ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

