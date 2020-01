Ripresa Mezzogiorno, l’ex Governatore Bassolino: “Il futuro di Napoli è in Europa” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Dobbiamo stare dentro la dimensione europea perché è la nostra casa, lì c’è il futuro di Napoli e del Mezzogiorno ed è molto importante una forte Ripresa degli investimenti pubblici e privati verso Napoli e il Sud”. Queste le parole pronunciate nella giornata di oggi ad askanews, dall’ex Governatore della Regione Campania Antonio Bassolino. Dichiarazioni rese note a margine dell’evento “L’Europa, Napoli e il Mezzogiorno” tenutosi nel capoluogo campano ed organizzato dall’Associazione Sudd e Fondazione Mezzogiorno Europa. All’evento ha presenziato anche il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola. “Da Napoli e il Sud – conclude Bassolino – occorrono iniziative di dialogo e collaborazione con gli altri livelli istituzionali. In questo senso l’iniziativa di oggi è anche un messaggio politico, bisogna mettere assieme tutte le ... Leggi la notizia su anteprima24

Ripresa Mezzogiorno Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ripresa Mezzogiorno