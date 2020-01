Reynhard Sinaga: chi è il peggior stupratore della storia inglese (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per la prima volta, a distanza di due anni dall’inizio delle indagini, la polizia inglese ha reso noti alcuni dettagli relativi all’arresto dello stupratore Reynhard Sinaga, studente indonesiano di 36 anni residente a Manchester. Chi è Reynhard Sinaga Reynhard Sinaga era arrivato in città con un visto per studio e una laurea in Architettura. Ha iniziato a frequentare nell’agosto 2007 l’Università di Manchester, dove ha completato una laurea magistrale in Pianificazione nel 2009 e un Master in Sociologia nel 2011. Dal suo arrivo in Inghilterra ha iniziato a vivere apertamente la sua omosessualità, trovando anche un appartamento non lontano dal gay village di Manchester, a Princess Street, in pieno centro. Appartamento che era anche il luogo in cui consumava le sue aggressioni sessuali. Lunedì 6 gennaio Sinaga, che sta già scontando in carcere diverse condanne all’ergastolo, ... Leggi la notizia su thesocialpost

