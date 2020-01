Renato Pozzetto contro Checco Zalone, “Comici di oggi lontani dal mio umorismo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il celebre comico Renato Pozzetto stila le differenze tra lui e Checco Zalone anche per la tipologia di comicità Renato Pozzetto parla di Zalone, ma non se la sente di paragonarlo alla sua carriera. Infatti, intervistato, il noto comico degli anni 80 racconta che c’è una grande differenza tra Checco Zalone e quella che è stata la sua attività cinematografica. Tra il 1984 ed il 1985 con i film Lui è peggio di me e Il ragazzo di campagna aveva ha avuto i migliori incassi di sempre. Questa volta però invece, al tuo posto si trova Checco Zalone con il film Tolo Tolo. Del resto nel 1995 l’attore aveva anticipato questo tema nel suo Mollo tutto, dove raccontava la storia di un uomo in viaggio in Africa. Ai giornalisti racconta che c’è una bella differenza tra quella che era il tuo modo di fare ironia e quello attuale. Oltre la politica dove lui stesso ammette di essere stato ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Renato Pozzetto contro Checco Zalone, “Comici di oggi lontani dal mio umorismo” - - Deggi5 : @FBiasin Mi sembrano Paolo Villaggio e Renato Pozzetto nelle Comiche quando propongono il folletto pulisci tutto nell’albergo in montagna???? - MaxDelPapa : @marco_gervasoni Praticamente, come direbbe renato pozzetto -