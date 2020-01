Reina preme per l’Aston Villa (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che Pepe Reina vorrebbe lasciare il Milan per tornare inPremier. Oggi gli ultimi aggiornamenti dicono che il portiere preme per il passaggio. A tal punto che non avrebbe chiesto alcun tipo di buonuscita al club per agevolare l’ok. L’intenzione del calciatore sarebbe quella di essere già nelle prossime ore a disposizione del manager Dean Smith, soprattutto per tornare ad essere titolare dopo tanta panchina. Il Milan aveva già fatto sapere che avrebbe accettato solo dopo aver trovato un altro secondo portiere fidato L'articolo Reina preme per l’Aston Villa ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

