Regionali: Salvini, ‘se vinciamo in Emilia e Calabria, il 27 governo a casa’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Il 27 gennaio se vinciamo come vinciamo qui e anche in Emilia Romagna, il governo va a casa 10 minuti dopo”. Lo ha detto Matteo Salvini ad un comizio a Crotone. L'articolo Regionali: Salvini, ‘se vinciamo in Emilia e Calabria, il 27 governo a casa’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

