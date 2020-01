Reddito di cittadinanza, imprenditrice cerca 16 operai: «Ma non li trovo, preferiscono l'assegno» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Impresa delle pulizie cerca sedici operaie ma non riesce a trovarle. In molte si sono presentate ai colloqui ma c?è chi preferisce lavorare pochi mesi e poi prendere la disoccupazione o... Leggi la notizia su ilmattino

matteosalvinimi : ?? Reddito di cittadinanza, il pagamento del sussidio ritarda e un cittadino marocchino 39enne sfascia l'ufficio pos… - alexbarbera : Ho intervistato Pasquale Tridico, che difende il reddito di cittadinanza ma ammette: “La povertà non l’abbiamo abol… - La7tv : #ottoemezzo Reddito di cittadinanza, Luigi @marattin: 'E' stato detto che ha ridotto la povertà del 60%, ma non ci… -