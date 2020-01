Rebecca Staffelli, l’ultima foto è un colpo al cuore. La figlia dell’inviato di Striscia ha deciso di mostrarsi così (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il 2019 è stato l’anno in cui si è fatta conoscere. Quello appena iniziato, per Rebecca Staffelli, potrebbe essere quello dell’affermazione definitiva. Di sicuro la strada imboccata è quella giusta. La figlia dell’inviato di Striscia la Notizia Valerino, infatti non smette di stupire. Proprio tra uno scatto e l’altro che la piccola Staffelli mette al corrente i propri fan del cambiamento di look di cui si è resa – con successo – protagonista. La scelta – secondo didascalia – sembrerebbe dettata dalle riprese di un film di cui Rebecca è parte. “Un’altra me! – scrive la giovanissima influencer – Vi è piaciuto il film Din Don il ritorno??”. E la mise esibita è spettacolare. Il caschetto biondo prende il posto della chioma mora, mentre un corpetto scollatissimo pone l’accento sul decolleté, piuttosto in mostra. Continua dopo la foto “Rebecca, tuo babbo ti mette la scorta”, è la reazione ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

benjamin_x6 : RT @sayyngs: Rebecca Staffelli ??' - Abdelra63841230 : RT @sayyngs: Rebecca Staffelli ??' - sayyngs : Rebecca Staffelli ??' -